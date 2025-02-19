Düzce'de Arama Kurtarma Dernekleri için Yeni Merkez Açıldı

Düzce'de arama kurtarma derneklerinin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla tahsis edilen binanın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde daha önce Aile Sağlığı Merkezi olarak da hizmet verdikten sonra bir süre boş kalan binanın kullanım hakkı Düzce Valiliği tarafından arama kurtarma derneklerine tahsis edildi.

AFAD akreditasyonlarını tamamlayan Kızılelma, ANDA ve 99 Arama Kurtarma Derneği, faaliyetlerini bu binada sürdürecek.

Açılışta konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde sayısı 40 bin olan arama kurtarma personelinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 100 bine çıkarılması hedefiyle yola çıkıldığını belirterek, "Bu rakamın 85 bini kamu kurumlarından, 15 bini de gönüllülerden oluşacaktır. Ortaya koyduğumuz bu vizyonla bugün Düzce'de 700'e yaklaşan arama kurtarma alanında iş gücümüz var. Bunların yüzde 75'i ise gönüllülerden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Valilik olarak ve kamunun diğer imkanlarıyla bu ekipleri desteklemeye, geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Aslan, "Elimizdeki bu zinde güçten yegane beklentimiz, sadece afete karşı hazırlıklı olması değil, AFAD İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, bu sivil toplum kuruluşlarının halka dönük de farkındalık eğitimleri konusunda emek sarf etmelerini bekliyoruz. Bu, sivillerin sivillere yönelik afet farkındalık eğitimleri ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasıdır." diye konuştu.

Açılışa, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, arama kurtarma gönüllüleri ve STK temsilcileri katıldı.