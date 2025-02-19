İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi

13 ilde okullar tatil edildi
Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Düzce'de Arama Kurtarma Dernekleri için Yeni Merkez Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de arama kurtarma derneklerinin bir araya gelmesi amacıyla tahsis edilen bina, Düzce Valiliği tarafından açıldı. Valilik, kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma personelinin artırılması hedefini vurguladı.

Düzce'de arama kurtarma derneklerinin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla tahsis edilen binanın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde daha önce Aile Sağlığı Merkezi olarak da hizmet verdikten sonra bir süre boş kalan binanın kullanım hakkı Düzce Valiliği tarafından arama kurtarma derneklerine tahsis edildi.

AFAD akreditasyonlarını tamamlayan Kızılelma, ANDA ve 99 Arama Kurtarma Derneği, faaliyetlerini bu binada sürdürecek.

Açılışta konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde sayısı 40 bin olan arama kurtarma personelinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 100 bine çıkarılması hedefiyle yola çıkıldığını belirterek, "Bu rakamın 85 bini kamu kurumlarından, 15 bini de gönüllülerden oluşacaktır. Ortaya koyduğumuz bu vizyonla bugün Düzce'de 700'e yaklaşan arama kurtarma alanında iş gücümüz var. Bunların yüzde 75'i ise gönüllülerden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Valilik olarak ve kamunun diğer imkanlarıyla bu ekipleri desteklemeye, geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Aslan, "Elimizdeki bu zinde güçten yegane beklentimiz, sadece afete karşı hazırlıklı olması değil, AFAD İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, bu sivil toplum kuruluşlarının halka dönük de farkındalık eğitimleri konusunda emek sarf etmelerini bekliyoruz. Bu, sivillerin sivillere yönelik afet farkındalık eğitimleri ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasıdır." diye konuştu.

Açılışa, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, arama kurtarma gönüllüleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
img

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

Osimhen transferinde usulsüzlük var
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.