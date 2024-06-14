Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Anne ve Anne Adaylarına Narkotik Polisi Semineri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen seminerde, anne ve anne adaylarına madde kullanımının engellenmesi ve dolandırıcılık ile mücadele konularında eğitim verildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esen Mahallesi Cami bahçesinde düzenlenen programa, 30 anne ve anne adayı katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, madde kullanımının engellenmesinde annelerin desteğinin önemi anlatıldı.

Daha sonra katılımcılara, dolandırıcılık ve şiddetle mücadele konusunda broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Gölyaka Düzce Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title