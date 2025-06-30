Düzce'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ağaç kesen 66 yaşındaki Latif Usta, devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Bakacak köyünde ağaç kesen Latif Usta (66), devrilen ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Usta'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gölyaka Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.