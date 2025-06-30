Düzce'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ağaç kesen 66 yaşındaki Latif Usta, devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
İlçeye bağlı Bakacak köyünde ağaç kesen Latif Usta (66), devrilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Usta'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gölyaka Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel