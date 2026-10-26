Düzce'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Düzce'de meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Koçyazı Mahallesi 2227 Sokak'taki kavşakta dün T.Ö. idaresindeki 34 GN 6333 plakalı otomobil ile F.S'nin kullandığı 81 AS 997 plakalı panelvan çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı otomobile çarparak durabildi.

3 kişinin yaralandığı kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, 34 GN 6333 plakalı aracın panelvana çarptığı, savrulan 2 aracın park halindeki bir otomobile çarparak durabildiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA