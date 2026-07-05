Haberler

Kaynaşlı'da "20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen 20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi ve ikram yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi" gerçekleştirildi.

Köy muhtarlığı tarafından tarihi Cuma Camisi yanındaki alanda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mevlit, kılınan öğle namazından sonra yapılan ikramla sona erdi.

Programa, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal ve vatandaşlar iştirak etti.

Kaynak: AA / Murat Ataseven
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım

26 yıl sonra bile bitmeyen kabus! "Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım"
Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi

Kayıp olarak aranan genç kız bakın ne için ortadan kaybolmuş
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

Kızının hayatını kurtarabilmek için kıyafetlerini satmış
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi