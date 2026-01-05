Haberler

Düzce'de birbiriyle bağlantılı uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hapların yanı sıra kokain ele geçirildi.

Düzce'de birbiriyle bağlantılı düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Burhaniye Mahallesi'nde farklı zamanlarda birbiriyle bağlantılı 2 ayrı operasyon düzenledi.

Bir ev ve araca düzenlenen operasyon ile üst aramalarında 65 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1566 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan P.B, İ.Y, T.G. ve Ö.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

