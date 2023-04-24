Düzce'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralı

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıBekir Yergök idaresindeki 35 DLZ 35 plakalı otomobil, Kiremitocağı Mahallesi Yelken Sokak'taki kontrolsüz kavşakta Selahattin Zeki yönetimindeki 81 DV 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Bekir Yergök idaresindeki 35 DLZ 35 plakalı otomobil, Kiremitocağı Mahallesi Yelken Sokak'taki kontrolsüz kavşakta Selahattin Zeki yönetimindeki 81 DV 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Bekir Yeryök, her iki araçta bulunan Aynur Yeryök, Miray ve Ebru Kılıç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.