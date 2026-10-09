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Düzce'de 18 ambulans sürücüsü güvenli sürüş için uygulamalı eğitildi

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Düzce'de görev yapan 18 ambulans sürücüsü, güvenli ve kontrollü sürüş becerilerini geliştirmek için uygulamalı eğitim aldı. Bir gün teorik, iki gün uygulamalı ve bir gün sınavdan oluşan programda personelin yaklaşık yüzde 70'i eğitimi tamamladı.

Düzce'de görev yapan 18 ambulans sürücüsüne, güvenli ve kontrollü sürüş becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim verildi.

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bölge Eğitim Merkezince düzenlenen eğitim kapsamında, Şıralık Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı parkurda çeşitli sürüş etapları oluşturuldu.

Düzce Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Süleyman Yavuz, eğitim kapsamında ambulans sürüş güvenliği, ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin kullanımı, araçların teknik özellikleri, telsiz kullanımı ve araç bakımı konularında teorik bilgi verdiklerini belirtti.

Uygulamalı eğitimlerde paralel park, kontrollü frenleme, ABS sisteminin devreye girmesi, engelden kaçınma ve slalom gibi parkurların kullanıldığını aktaran Yavuz, bu çalışmalarla sürücülerin acil durumlarda baskı altında doğru karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan da programın, 1 gün teorik eğitim, 2 gün uygulamalı çalışma ve 1 gün sınavdan oluştuğunu ifade etti.

Personelin yaklaşık yüzde 70'nin eğitimi tamamladığını belirten Özcan, tüm personele eğitim vermeyi ve ambulans kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA
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