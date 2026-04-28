Düzce'de 1 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

DÜZCE'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Cedidiye Mahallesi Nabi Sokak üzerinde bulunan şüpheliye ait evde özel eğitimli narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 50 gramlık paketler halinde 21 adet toplamda 1 kilo 50 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ile evde bulunan Özbek asıllı kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı