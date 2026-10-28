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Düzce Çamköy'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Düzce Çamköy'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Düzce Çamköy Mahallesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, sentetik kannabinoid, pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DÜZCE'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Çamköy Mahallesi'nde çalışma yaptı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 7,7 gram metamfetamin, 3,1 gram sentetik kannabinoid, 18,3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AM), 10 sentetik hap, 2 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 4 fişek ile seri numarası kazınmış 1 ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ve 2 mermi ele geçirildi. Operasyonda D.İ., K.B., B.N., İ.S., A.C.B., E.A., F.Ç., T.O. ve M.B. olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan, geçmişte çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen D.İ. ve K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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