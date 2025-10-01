Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yeni Döneme Merhaba Dedi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 5-14 yaş arası çocuklara yeni dönemde toplamda 29 atölyede becerilerini geliştirme imkanı sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkan tanıyan Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Bu yıl 5-6 yaş grubu için 11, 7-14 yaş grubu için ise 18 farklı atölyeyle kapılarını açan Çocuk Üniversitesi, öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Çocuk Üniversitesini ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, çocuklarla bir araya geldi.

Özlü, atölyeleri gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Çocuklarla sohbet eden Özlü, ailelerle de selamlaşarak taleplerini dinledi.

Yeni dönemin heyecanına ortak olan Özlü, öğrencilerle pasta keserek yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.

Özlü, çocukların kendilerini geliştirebilecekleri bu tür eğitim ortamlarının önemine dikkati çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her zaman çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.