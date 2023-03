Duygularını tuvale döken down sendromlu Fidan, resim sergisinden elde ettiği geliri depremzedelere bağışlayacakSİVAS Sivas'ta yaşayan down sendromlu Fidan Sarıtepe, açtığı resim sergisinden elde edeceği geliri depremzede vatandaşlara bağışlayacak.

Duygularını tuvale döken down sendromlu Fidan, resim sergisinden elde ettiği geliri depremzedelere bağışlayacak

SİVAS Sivas'ta yaşayan down sendromlu Fidan Sarıtepe, açtığı resim sergisinden elde edeceği geliri depremzede vatandaşlara bağışlayacak.

Sivas Halk Eğitim Merkezinde Resim ve Filografi eğitimi alan 43 Yaşındaki Fidan Sarıtaş, yaptığı resimler ile dikkat çekmeyi başardı. Öğretmenlerinin desteğiyle birbirinden güzel resimler yapan Sarıtaş, örnek bir çalışmaya da imza atmayı ihmal etmedi. Adeta ruh halini tuvale döken Sarıtaş, halk eğitim merkezinde açtığı resim sergisinde 60'a yakın tabloyu sanatseverler ile buluşturdu. 5 ay gibi bir sürede eserleri ortaya çıkaran Sarıtaş, açtığı sergiden elde edeceği geliri ise depremzedelere bağışlayacak.

"Çalışmalarında, ruh hali neyse tamamen onu yansıtıyor"

Filografi öğretmeni Songül İnan Boztepe, Fidan'ın çalışmalarında ruh halini yansıttığını söyleyerek " Fidan Hemen hemen her kursuma katılım gösterir. Fidan'ın yeteneği muhteşem, becerisini söylemeye gerek bile yok. Doğduğundan itibaren çeşitli birçok alanda eğitim aldığı için yaptığı tüm ürünlerde işini çok sevdiğini ve becerisini görüyorsunuz. Bu sevgiyle de ortaya muhteşem ürünler çıkıyor. Fidan doğduğu günden beri her alanda eğitim aldığından dolayı çok becerikli ve bilgili. Çalışmalarında ruh hali neyse tamamen onu yansıtıyor" dedi.

"İstenilen her şeyi yapabiliyor"

Resim öğretmeni Ayşe Hazırcı, Fidan'ın istenilen her şeyi yapabildiğini belirterek, " Fidanla biz 6 aydır birlikte çalışıyoruz. İstenilen her şeyi yapabiliyor. Atölyede arkadaşlarıyla çok uyumlu. Birçok kişiye göre çok iyi durumda. Resimleri önce biz eskizini birlikte çiziyoruz, kendisi tuvale döküyor sonrasında istediği renkleri kullanıyor. Şu an bu sergide küçük parçaları da sayarsak 60'a yakın parça var. Bu eserlerin yarısını biz Fidanla yaptık yarısını da Fidan Songül hocamızla filografi de çalıştı" şeklinde konuştu.