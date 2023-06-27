Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Çocuklarım evde aç bir yardım edin" yazdığı kartonu boynuna asan ve dilsiz numarası yaparak dilenen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Boynuna astığı kartonla dilenen duygu taciri dilenci, zabıta ekiplerinden kaçamadı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Çocuklarım evde aç bir yardım edin" yazdığı kartonu boynuna asan ve dilsiz numarası yaparak dilenen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yaralar alan Hatay'da Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmadı. Kırıkhan ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Alper Kılıçoğlu'nun özel talimatıyla dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İl dışından geldikleri tespit edilen 8 dilenci, şehrin farklı noktalarından zabıta ekipleri tarafından toplandı. Bir saat içerisinde bin TL'yi aşkın para toplamayı başaran dilencilere kabahatler kanunu kapsamında ceza işlem uygulandı. İlçe merkezinde 1 dilencinin; "Çocuklarım evde aç bir yardım edin" yazdığı kartonu boynuna asarak, dilsiz numarası yapmasıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Duygu taciri kadın dilencinin bu davranışıysa hayrete düşürdü.