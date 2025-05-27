Duyarlı Vatandaş, Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Duyarlı Vatandaş, Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı
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Seydişehir'de Mehmet Doğan, Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulduğu içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti. Çevredekilerin takdirini kazandı.

Seydişehir'de bir kişi içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Doğan, Kuğulu Tabiat Parkı'nda içinde ziynet eşyası ve para bulunan bir çanta buldu.

Doğan, çantayı sahibine ulaştırdı.

Çevredekiler, duyarlı davranıştan dolayı Doğan'ı takdir etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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