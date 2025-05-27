Duyarlı Vatandaş, Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Seydişehir'de bir kişi içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Doğan, Kuğulu Tabiat Parkı'nda içinde ziynet eşyası ve para bulunan bir çanta buldu.

Doğan, çantayı sahibine ulaştırdı.

Çevredekiler, duyarlı davranıştan dolayı Doğan'ı takdir etti.