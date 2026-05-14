İett Kaptanının Dikkati Kayıp Çocuğu Ailesine Kavuşturdu

İstanbul Başakşehir'de bir markette annesinin yanından ayrılarak kaybolan 7 yaşındaki çocuk, İETT kaptanı Veysi Karataş'ın dikkati sayesinde güvenle ailesine teslim edildi. Kaptan, çocuğun akıllı saati aracılığıyla annesiyle iletişime geçti.

Konuya ilişkin İBB'den paylaşılan basın notu ve görüntüye göre, 12 Mayıs 2026 günü annesi ile evinden çıkan ve bir markette alışveriş esnasında iken annesinin yanından ayrılarak dışarı çıkan 7 yaşındaki S. K., marketin önündeki duraktan diğer yolcuların arasında İETT otobüsüne bindi. Durumu bir süre sonra fark eden İETT kaptanı Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park edene kadar yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi ve ardından İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyet birimlerine konuyu bildirdi.

DUYARLI KAPTAN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Seferini güvenli bir alanda tamamlayan ve otobüsü park ettikten sonra çocukla yakından ilgilenen Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla anneye ulaştı. İETT kaptanı, çocuğun otobüste ve güvende olduğunu haber verdi. Bu sayede, 7 yaşındaki S. K. otobüse ilk bindiği yerden 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 durağında ailesine sağ salim teslim edildi. Çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık otobüslere binmeye çalıştığını söyleyen anne Seda Coşkun, olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek kaptana ve İETT yetkililerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti. İETT Genel Müdürü İrfan Demet de, dikkati ve duyarlılığından dolayı Veysi Karataş'ın ödüllendirileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
