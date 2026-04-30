Düve düştüğü mağarada sıkıştı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 15 metre derinliğindeki mağaraya düşen 9 aylık düvenin ayaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Düvenin sahibi, hayvanın çıkarılmasının mümkün olmadığının belirtilmesi üzerine, bulunduğu yerde kasaba kestireceklerini söyledi.

Ispatlı Mahallesi Tilkili mevkisinde, dün akşam saatlerinde, 9 aylık düve, yaklaşık 15 metre derinliğindeki mağaraya düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle gece yapılan çalışmalardan sonuç alınamazken, ekipler günün ağarmasıyla kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. İtfaiye kurtarma ekibinin yaptığı incelemede, düvenin düştükten sonra mağaranın ileri doğru devam eden dar bölümüne sıkıştığı belirlendi. Uzun süren çalışmalarda hayvanın bulunduğu yerden çıkarılmasının mümkün olmadığı ve ayaklarında da kırıklar oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine düvenin sahibi, hayvanın daha fazla acı çekmemesi için kesilmesini istedi.

'MAĞARA İLERİYE DOĞRU DEVAM EDİYOR'

Bölgedeki mağaranın çocukluk yıllarından beri bilindiğini söyleyen düvenin sahibinin oğlu Haşim Kahya, olayın tarlaya yakın açık alanda meydana geldiğini belirterek, "Orada eskiden çocukluğumuz geçti. Bir mağara var zaten. Bir tarlanın içerisinde, biraz da orman alanı içerisinde. Mağaranın sizin gördüğünüz bölümden ziyade ileriye doğru devam eden kısmı var. 'Kapatılsa' gibi şeyler söylendi ama mağara ileriye doğru devam ediyor. Hayvan saat 16.00 sıralarında oraya düşüyor. Daha sonra gelen arkadaşlar, itfaiye ve AFAD gerekli yerlere bildirimleri yaptı" dedi.

Gece ve gündüz yapılan çalışmalara rağmen düvenin kurtarılamadığını aktaran Kahya, "Akşamki çalışmalarda sonuca ulaşılamadı. Bugün ise hayvanın düştükten sonra mağaranın devam eden bölümüne ilerlediği, dar bir alana sıkıştığı tespit edildi. Ancak hayvanı oradan çıkarmak ne yazık ki mümkün olmadı. Hayvanın vücudunda kırıklar var. Çıkarılsa bile zaten kesilecekti. Çıkarmak da mümkün olmadığı için artık orada kasap çağırıp kestireceğiz. Acı çekmemiş olacak" diye konuştu.

Ekipler, düvenin bulunduğu noktadan çıkarılmasının mümkün olmaması üzerine çalışmayı sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı