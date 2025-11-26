Duvarların Ötesinde: Mimari ve Müziği Birleştiren Yeni Belgesel Programı TRT 2'de Başlıyor

Mimari, müzik ve hafızanın ortak alanındaki üretimlerine odaklanmayı hedefleyen belgesel programı "Duvarların Ötesinde" TRT 2 ekranlarında yarın başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, müzisyen ve besteci Büşra Kayıkçı'nın bestelerinin izleyiciye sunulacağı program, beş bölümden oluşacak.

İstanbul'un önde gelen yapılarında gerçekleştirilecek program, her bölümde farklı bir mekanın hafızasını, dokusunu ve ruhunu piyano aracılığıyla görünür kılmayı ve mimari ile müzik arasında kurduğu duyusal köprüyle izleyiciye katmanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Belgeselin görsel anlatım dili, her yapının sesle kurduğu ilişkiyi, mimari karakterini ve zamansal hafızasını öne çıkaran sinematografik bir estetik üzerine kurulurken, ışık, ses, mekan ve müzik, her bölümde kendine özgü bir ritim oluşturacak.

Belgesel için özel olarak bestelenen beş eser, serinin televizyon gösterimlerinin ardından albüm formatında dijital müzik platformlarında yayınlanacak.