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DUVARI YAPTIRAN GÖZALTINA ALINDI

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Finike'de bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybeden Mihriban Kaftanlı'nın cenazesi okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gökbük Mahallesi'nde dere kenarındaki istinat duvarını yaptıran arazi sahibinin damadı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DUVARI YAPTIRAN GÖZALTINA ALINDI

Finike'de bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalıp ölen Mihriban Kaftanlı'nın (7) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınıp, Gökbük Mahallesi'nde eğitim gördüğü okula getirildi. İkindi namazı sonrası okul bahçesinde cenaze namazı kılındı. Gökbük İlkokulu'ndaki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Mihbiran'ın öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Mihbiran'ın tabutu omuzlarda taşınarak mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Anne Sevim Kaftanlı ile diğer yakınları mezarda gözyaşı döktü.

Gökbük Mahallesi'nde dere kenarındaki istinat duvarını yaptıran arazi sahibinin damadı H.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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