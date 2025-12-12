Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Düşünen Şehir Dergisi" okurları ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin altı ayda yayımlanan "Düşünen Şehir Dergisi"nin yeni sayısı, dijital ortamda vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından altı ayda bir yayımlanan, kültür, düşünce ve şehircilik eksenli içerikleri olan "Düşünen Şehir Dergisi" 23. sayıya ulaştı.

Dergi 23'üncü sayısında dosya konusu olarak "Şehir ve Metafizik" temasını işliyor.

Dergide, şehrin yalnızca binalar, yollar ve altyapıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda kolektif hafızanın, inancın, kimliğin ve ruhun vücut bulduğu bir anlam mekanı olduğunu ortaya koyan yazılar, söyleşiler ve akademik değerlendirmeler de yer alıyor.

Tasarımı, yazar kadrosu ve konulara bütüncül yaklaşımıyla dergi, şehir üzerine düşünenleri, yaşayanları, yönetenleri ve geleceği inşa edenleri aynı masada buluşturan bir kaynak niteliği taşıyor.