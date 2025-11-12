Düşen Uçakta 20 Asker Şehit... Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez: "Milletimizin Başı Sağ Olsun"

(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ömer Kerkez'in mesajı Yargıtay'ın sosyal medya hesabından yayımlandı. Kerzez, "Azerbaycan'dan kalkış yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan sınır bölgesinde kaza yapması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.