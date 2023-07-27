Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınıyla mücadelede denize düşen bambi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarıldı ve Türk Hava Kurumu'na teslim edildi.

DÜŞEN BAMBİ DENİZDEN ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını ile mücadelede dün gece söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden birinin denize düşen bambisi (su sepeti), Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bambi daha sonra Türk Hava Kurumu yetkililerine teslim edildi. Bambinin değerinin 60 bin dolar olduğu öğrenildi.