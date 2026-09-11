Duruşma sonrası 1 kişinin öldüğü kavgada 3 tutuklama

ADANA'da adliye çıkışı Cebrail Timi'nin (37) öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. Bir süre önce B.G.G. isimli kız, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Hasan Taş'tan (25) ayrılıp, ailesinin evine döndü. B.G.G.'nin ailesinin şikayetçi olması üzerine Taş hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Hasan Taş'ın ailesi ile B.G.G.'nin ailesi, duruşmanın ardından adliye çıkışında tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine sopa, döner bıçağı ve tabancayla saldırdı. Arbede sırasında B.G.G.'nin akrabası Hüseyin Timi (28), döner bıçağıyla Hasan Taş, kardeşi Ahmet Taş (18) ve babası Behlül Taş'ı (44) yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayla ateş açan Ahmet Taş ise B.G.G.'nin akrabası Cebrail Timi'yi öldürdü, Cem Güler (37) ile Hüseyin Timi'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cebrail Timi'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, 5 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Ahmet Taş, Hasan Taş ve Hüseyin Timi, taburcu edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Şüpheliler, cinayetle sonuçlanan kavganın küfürleşme nedeniyle çıktığını öne sürdü.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve Hastan Taş ile Hüseyin Timi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı