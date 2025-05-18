Dursunbey'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve yolcular yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumu stabil.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.K. (44) idaresindeki 10 PU 088 plakalı otomobil, Selimağa Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.K. (57) ve H.U. (69) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel