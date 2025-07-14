Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve hava araçlarının desteğiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, helikopter ve 2 uçağın da desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Atam - Güncel
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