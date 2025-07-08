Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisinden ormana sıçramıştı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Kurtlar Mahallesi'nde dün tarım arazisinde çıkarak ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.
Sabah havadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel