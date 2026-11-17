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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı, işletme sorumlusu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Bozyokuş Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Alınan arama kararının ardından işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, bir masada kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere toplam 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Kıraathanede kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen H.A, H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA