Dursunbey'de Evde Yangın Çıktı

Dursunbey'de Evde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Sağırlar Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İçinde kimsenin bulunmadığı evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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