Dursun Altan, Tuz Gölü'nde IUCN kırmızı listesindeki Arap tavşanını görüntüledi

Tuz Gölü'nde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanına rastlandı.

Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü'nü ziyaret eden Dursun Altan, tavşan kulakları, kanguru bacakları ve fareyi andıran gövdesiyle dikkati çeken Arap tavşanını görüntüledi.

Altan'ın yaptığı araştırmada, görüntülediği hayvanın Arap tavşanı olduğu belirlendi.

Kanguru gibi sıçrayarak ilerleyen Arap tavşanı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yuvasına döndü.

Altan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla göl çevresinde gezerken hayvanı yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Tavşanı ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Altan, "Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü'nü arkadaşlarımla gezmeye geldik. Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük. Hayvanı ilk başta fare sandık. Bugün yakından görme fırsatı yakaladık. Bizim için Tuz Gölü kenarında çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA