Haberler

Dilovası'nda 8 Milyon TL Değerinde Taklit Ürün ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Dilovası'nda 8 Milyon TL Değerinde Taklit Ürün ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan ünlü markalara ait taklit cüzdan, ısıtılmış elektronik sigara tütünü, kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan ünlü markalara ait taklit cüzdan, elektronik sigara tütünü, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan iki araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda araçların içerisinde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan ünlü markalara ait 830 adet taklit para cüzdanı, 870 adet ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin 260 paket kaçak sigara ve 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı