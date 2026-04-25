Haberler

Durdurulan minibüste 60 tabanca ile mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ'de polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi (fırça) ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda silah taşındığı belirtilen bir minibüse yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi geçişinde düzenlenen operasyonda minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada; 60 adet 9x19 milimetre çapında tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi (fırça) ve 120 kabza aparatı ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirtilen 2 bin dolar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

