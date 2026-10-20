Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Duran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifinin TBMM'ye sunulmasını önemli aşama saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Duran, TBMM'ye sunulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifinin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmada önemli aşama olduğunu söyledi. Duran, anlaşmanın caydırıcılığı güçlendirip güvenliği korumayı hedeflediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, üç kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir. Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür. TBMM'deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda yaşadığı şeye bakın! Genç hostesin zor anları
Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

“Bir Başkadır”ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama