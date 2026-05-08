Haberler

Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı

Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezi binası, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni merkez, özellikle kadınların daha modern ve konforlu bir ortamda eğitim almasını sağlamayı hedefliyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, açılış programında yaptığı konuşmada, yeni Halk Eğitim Merkezi binasının Durağan halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Merkezin özellikle kadınların daha modern ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmelerine olanak sağlayacağını vurgulayan Maviş, "Kadınlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Halk eğitim merkezleri sadece kurs verilen yerler değil, aynı zamanda sosyal hayatın güçlendiği önemli merkezlerdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise Halk Eğitim Merkezlerinin yalnızca meslek edindirme kurslarının verildiği yerler olmadığını dile getirdi.

Merkezin ilçe için özel bir anlam taşıdığını aktaran Ermiş, şöyle konuştu:

"İlçemiz gibi küçük yerleşim yerlerinde Halk Eğitim Merkezleri kadınlarımızın sosyalleştiği, kültürel faaliyetlerde bulunduğu, kendilerini geliştirdiği önemli merkezlerdir. Kadınlarımız yıllarca farklı binalarda hizmet aldı. Bu eksiklik görüldü ve ilçemize yakışır bir merkez kazandırıldı."

Konuşmaların ardından dua edildi ve ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili sessizliğini bozdu
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

Muhittin Böcek’in oğlunun '1 milyon Euro' iddiasına ilginç yanıt
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı