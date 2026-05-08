Durağan'da Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezi binası hizmete açıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, açılış programında yaptığı konuşmada, yeni Halk Eğitim Merkezi binasının Durağan halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Merkezin özellikle kadınların daha modern ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmelerine olanak sağlayacağını vurgulayan Maviş, "Kadınlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Halk eğitim merkezleri sadece kurs verilen yerler değil, aynı zamanda sosyal hayatın güçlendiği önemli merkezlerdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise Halk Eğitim Merkezlerinin yalnızca meslek edindirme kurslarının verildiği yerler olmadığını dile getirdi.

Merkezin ilçe için özel bir anlam taşıdığını aktaran Ermiş, şöyle konuştu:

"İlçemiz gibi küçük yerleşim yerlerinde Halk Eğitim Merkezleri kadınlarımızın sosyalleştiği, kültürel faaliyetlerde bulunduğu, kendilerini geliştirdiği önemli merkezlerdir. Kadınlarımız yıllarca farklı binalarda hizmet aldı. Bu eksiklik görüldü ve ilçemize yakışır bir merkez kazandırıldı."

Konuşmaların ardından dua edildi ve ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.