Durağan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Sinop'un Durağan ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1 kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli tarihi objeler ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, Durağan ilçesinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
