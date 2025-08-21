Durağan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Sinop'un Durağan ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1 kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli tarihi objeler ve kaçak malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin, Durağan ilçesinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
