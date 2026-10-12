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Durağan'da doğal gaz altyapısını Belediye Başkanı Ermiş yerinde inceledi

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Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçe merkezindeki çalışmaları inceleyip mahalle sakinlerini dinledi; ilçe genelinde çalışmaların hızlı sürdüğünü ve belediyenin süreci takip ettiğini söyledi.

Sinop'un Durağan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçe merkezinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncleme sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Ermiş, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ermiş, gazetecilere, ilçe genelinde sürdürülen doğalgaz alt yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak kendilerinin de çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ermiş, ilçelerine doğal gazın ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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