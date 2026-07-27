Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi İstanbul'da Açıldı

(İSTANBUL) - Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, kukla sanatının dünyadaki en seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi kapılarını açtı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 farklı ülkeden 12 kukla sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi, geleneksel ve çağdaş kukla sanatını bir araya getirerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Festival kapsamında, Türkiye'den Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu, Özbekistan'dan Xorazm Viloyati Qo'g'irchoq Teatri, Meksika'dan Compania Banyan de Marionetas ve Hong Kong'dan Skybird Kukla Tiyatrosu sahne aldı.

Gösterilerin yanı sıra festival alanında farklı ülkelerin kültürel mirasını yansıtan kuklalar, maskeler ve sahne objeleri de sanatseverlerle buluştu. Kendilerine özgü teknikleri ve anlatım biçimleriyle festival programına uluslararası bir renk katan sanatçılar, gösterileriyle festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

KARAGÖZ'ÜN CANLI DÜNYASINA YOLCULUK

Kukla Festivali Kreatörü Cengiz Özek, sergide ziyaretçilerin alışılmış Karagöz algısının ötesinde bir sanat anlayışıyla karşılaşacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Karagöz ve kukla sanatçısıyım. Aynı zamanda İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Kukla Festivali'nin kreatörüyüm. Şu anda da büyük bir Karagöz Sergisi'nin içinde bulunuyoruz. Bu serginin bir özelliği var. Karagöz'ün canlı dünyasına çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Çünkü algımızın içinde yer alan Karagöz'ün çok dışında bir Karagöz sanatına sahip. Biz maalesef bunu bilmiyoruz. İşte bu sergiyle bunu algılayabileceğiz. Aynı zamanda beni yakından takip eden Karagöz severler için de ilginç bir sergi olacak. Çünkü son dönem çalışmalarımdan özellikle Karagöz'ün günümüzle buluşması anlamında gerçekleştirdiğim figürlerin de yer aldığı bir sergi oluşturmak istedik. Bununla birlikte hem sergi bünyesinde yer alan videolarda bir Karagöz figürünün nasıl yapıldığını, nasıl boyandığını, bir figürün nasıl çizildiğini, deriye aktarıldığını görebiliyoruz ve diğer sergi bünyesinde yer alan birtakım görsellerde ve otantik aletlerin de sunumu olduğu çok geniş kapsamlı açıklamalı bir sergi oluşturmuş durumdayız. Bu açıdan son derece mutluyuz."

Kaynak: ANKA