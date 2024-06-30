Dünyanın İlk Rüzgar Enerjisi-Balıkçılık Entegre Yüzer Platformu Faaliyete Geçti
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde faaliyete geçen dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformundan çeşitli görüntüler.
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024
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Rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformundan çeşitli görüntüler
Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde faaliyete geçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)