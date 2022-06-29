Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin - Haberler

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Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin

HATAY'ın Antakya ilçesinde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi.

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan ayine, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel, dini liderler ile Hristiyan vatandaşlar katıldı. İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.Büyükelçi Solczynski, yaptığı konuşmada, St. Pierre Kilisesi'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Hristiyanların bayramını kutladı. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, bölünerek yenildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Aziz Petrus Antakya Aziz Güncel Haberler

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