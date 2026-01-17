"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen'in ellerinin kalıbı çıkartıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Mardin İl Tanıtım Günleri"nde "Konuşan Eller" adlı uluslararası sanat projesi kapsamında, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen'in ellerinin kalıbı çıkartıldı.

Projede, Azerbaycan'ın bilim, kültür ve sanat, askeri ve spor alanlarında tanınmış isimlerinin yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan ünlü kişilerin ellerinden alınan kalıplardan, dünyanın en büyük "Konuşan Eller" müzesinin kurulması hedefleniyor.

Müze için bugüne kadar 265 kişinin el kalıbı alınarak bir koleksiyon oluşturuldu.

"Koleksiyonumuzda Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve 2. Abdülhamid'in torununun elleri var"

Projenin koordinatörü Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi ve heykeltıraş Namiq Hüseynov, AA muhabirine, projenin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2. Karabağ Savaşı arifesinde radyoda yaptığı konuşmada kullandığı "Demir Yumruk" ifadesinden hareketle ortaya çıktığını söyledi.

Çalışmanın amaçlarına değinen Hüseynov, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasının ardından Azerbaycan halkı bir araya geldi ve bu galibiyeti kazandı. Biz de projemize böylece başladık. Buradaki esas amacımız, Azerbaycan ve Türk dünyasının en meşhur insanlarının ellerinin kalıplarını çıkartıp, bunu bir koleksiyon olarak sergilemektir." dedi.

Hüseynov, hedeflerinden birinin 62,8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa insanı olan Hindistanlı Jyoti Amge'nin el kalıplarını da projeye dahil etmek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Satranç Şampiyonası'nda kadın ve erkek en ünlü satranç ustalarının ellerinin kalıplarını, daha sonra ise dünyaca ünlü insanların ellerini çıkarttık. Koleksiyonumuzda Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve 2. Abdülhamid'in torununun elleri de var. Bugün de burada dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen'in ellerini çıkarttım. Bundan dolayı çok mutluyum."

"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen ise yeryüzünün yaşayan en büyük el ve ayaklarına sahip olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ve yaşayan 3 kişiden birisiyim. Bugün Mardin Tanıtım Günleri Etkinliği için İstanbul'dayız. Azerbaycan'daki arkadaşlar bizlere ulaştılar. Orada ünlü insanların ellerinin heykellerinin bulunduğu bir müze açılacak. Çıkarılan kalıplar orada sergileniyor. Benim de elimin heykelini yaparak bu müzeye koyacaklar. Benim için çok güzel şey. Daha önce Orlando'daki bir müze için de heykelimi yapmışlardı. Azerbaycan bizim komşu ülkemiz. İnsanların beni tanıması, ayrıca beni çok mutlu ediyor."