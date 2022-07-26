Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif! Gece vakti dünyanın en ilginç hayvanına rastladı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif! Gece vakti dünyanın en ilginç hayvanına rastladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif! Gece vakti dünyanın en ilginç hayvanına rastladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir vatandaş tarafından gece karanlığında ilginç bir keşfe imza atıldı. Emrah Tavşan adlı vatandaş, evinin yakınlarında sadece çöllerde yaşadığı bilinen ve hayatını su içmeden idame ettiren kanguru faresini gördü. Kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyor.

İlçeye bağlı Altunelma Mahallesi'nde ikamet eden Emrah Tavşan adlı vatandaş, evinin yakınlarında gecenin karanlığında zıplayan bir hayvan fark etti. Gördüğü hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anlayan Tavşan, hemen fotoğraflarını çekti. Kanguru faresi, daha sonra zıplayarak karanlıkta kayboldu.

"DÜNYANIN EN İLGİNÇ 19 HAYVANINDAN BİRİSİ"

Görüntülediği hayvan hakkında araştırma yaptığını belirten Tavşan, "Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu" dedi.

İşte kanguru faresinin fotoğrafı:

Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif! Gece vakti dünyanın en ilginç hayvanına rastladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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