Dünyanın en büyük yapıları - Tayland'daki dev Buda heykeli - Haberler

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Dünyanın en büyük yapıları - Tayland'daki dev Buda heykeli

Heykelin bulunduğu alanda yapılan röportajlar Tapınağa gelen ziyaretçiler Tapınaktaki diğer heykeller Dev Buda heykelinden detaylar Tapınakta dua eden Budistler Tapınakta bulunan dev Buda heykelinin uzak plan görüntüsü ANG THONG (AA) Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en...

 - Güncelleme:

Heykelin bulunduğu alanda yapılan röportajlar

Tapınağa gelen ziyaretçiler

Tapınaktaki diğer heykeller

Dev Buda heykelinden detaylar

Tapınakta dua eden Budistler

Tapınakta bulunan dev Buda heykelinin uzak plan görüntüsü

ANG THONG (AA) Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en yüksek Buda heykeline ev sahipliği yapıyor. 2008'de 50 milyon Tayland bahtı (1.4 milyon USD) maliyetle bitirilen heykel, 92 metre uzunluğuyla dikkatleri çekiyor.

AA / Adryel Talamantes - Güncel

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