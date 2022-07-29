Dünyanın en büyük yapıları - Tayland'daki dev Buda heykeli
Heykelin bulunduğu alanda yapılan röportajlar Tapınağa gelen ziyaretçiler Tapınaktaki diğer heykeller Dev Buda heykelinden detaylar Tapınakta dua eden Budistler Tapınakta bulunan dev Buda heykelinin uzak plan görüntüsü ANG THONG (AA) Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en...
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Heykelin bulunduğu alanda yapılan röportajlar
Tapınağa gelen ziyaretçiler
Tapınaktaki diğer heykeller
Dev Buda heykelinden detaylar
Tapınakta dua eden Budistler
Tapınakta bulunan dev Buda heykelinin uzak plan görüntüsü
ANG THONG (AA) Tayland'ın Ang Thong eyaletindeki Wat Muang, ülkenin en yüksek Buda heykeline ev sahipliği yapıyor. 2008'de 50 milyon Tayland bahtı (1.4 milyon USD) maliyetle bitirilen heykel, 92 metre uzunluğuyla dikkatleri çekiyor.
AA / Adryel Talamantes - Güncel