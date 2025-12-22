Haberler

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Dünyanın çeşitli şehirlerinde tiyatro, konser, film festivali ve sanat sergileri gibi etkinlikler düzenlenecek. Londra'daki 'Matilda The Musical' gösteriminden Bakü'deki muğam konserine kadar zengin bir program sinema ve sanat severleri bekliyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Matilda The Musical", yarın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Cambridge Theatre sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Show Gallery, 24 Aralık'ta "Elegance of Mugham Evening" konserine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, muğam sanatının seçkin örnekleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Nicat Aslanov Quartet, "Instrumental-Saxophone" konseriyle yarın akşam Bakü'deki Best Place sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Çok dilli olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, saksafon performansının ön planda olduğu enstrümantal bir repertuvar sunulacak.

Bakü Müzik Akademisi Opera Stüdyosu Konser Salonu'nda 27 Aralık'ta, "Ses ve Söz" etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Tokyo'daki Odaiba Sahil Parkı'nda düzenlenen "Odaiba Rainbow Fireworks" gösterisi, 27 Aralık'ta gerçekleşecek sezonun son etkinliğiyle izleyicilere görsel şölen sunacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Image Black Light Theatre sahnesinde 25 Aralık'ta "The Best of Image" gösterisi izlenebilecek. Gösteri dans, pandomim ve kara ışık tiyatrosunun popüler sahnelerinden oluşan özel bir derlemeyi sanatseverlerle buluşturacak.

Sergiler

Japonya'da Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi'nde "Tokyo Contemporary Art Award 2024-2026" sergisi 25 Aralık'ta kapılarını açacak.

Tokyo Ulusal Sanat Merkezi'nde Sol LeWitt'in "Open Structure" başlıklı sergisi de 25 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, Latin Amerika'nın köklü sanat etkinliklerinden "Bienal de Sao Paulo", aralık ayının son haftasında da sanatseverleri ağırlayacak. Modern ve çağdaş sanatın önemli örneklerinin sergilendiği bienal, 11 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Grand Palais'te "Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten", "Mickalene Thomas: All About Love", "Eva Jospin: Grottesco", "Claire Tabouret: D'un seul souffle" ve "Drawing Outside the Lines" başlıklı modern sanat sergileri Aralık ayının son haftasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında macera ve komedi unsurları öne çıkıyor.

Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn ve Thandiwe Newton'un başrollerini paylaştığı, aksiyon, macera ve komedi türlerini bir araya getiren "Anaconda", haftanın dikkati çeken yapımları arasında yer alıyor.

Biyografi, drama ve tarih meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, kadrosunda Hugh Jackman, Kate Hudson, Ella Anderson ve Hudson Hensley'in bulunduğu "Song Sung Blue" da bu hafta vizyona girecek.

Haftanın bilim kurgu türündeki yapımı "Planet Gliese" izleyiciyi farklı bir dünyaya davet ederken, macera, komedi ve romantizm temalarını işleyen "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri" de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmde Kartik Aaryan, Ananya Panday, Neena Gupta ve Arjan Panwar rol aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
