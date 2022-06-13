Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'da dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran müzikseverlerle buluştu. Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'da dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran müzikseverlerle buluştu. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rijeka Hırvat Türk Derneği iş birliğinde Porto Etno Festivali kapsamında düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Baran'ın Rijeka orkestrası eşliğinde Hırvat ve Türk eserlerini seyirciyle buluşturduğu festivalde Azerbaycan, Ürdün, İspanya ve İran'dan sanatçılar da yer aldı. YEE'nin bu yıl ilk kez katıldığı festival, Rijeka'da müzikten gastronomiye, kültüründen modern sanatlara kadar birçok etkinliği halkla buluşturuyor. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Ahmet Baran Hırvatistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.