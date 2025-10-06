Haberler

Dünya Yürüyüş Günü'nde Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Dünya Yürüyüş Günü'nde Sağlıklı Yaşam Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Muğla Şubesi, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Türk Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci, yürüyüşün kalp sağlığından obeziteyle mücadeleye kadar birçok faydasını vurguladı ve halkı düzenli yürüyüş yapmaya davet etti.

Türk Kızılay Muğla Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında valilik önünden Sınırsızlık Meydanı'na yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Menteşe ilçesinde, fiziksel aktivitenin önemine işaret etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına 81 ilde yapılan etkinliğe, öğrenciler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci, burada yaptığı konuşmada, Dünya Yürüyüş Günü'nün, toplum sağlığını korumak ve güçlendirmek için en basit, en etkili yöntemlerden biri olan düzenli yürüyüşün önemini hatırlatmak amacıyla kutlandığını söyledi.

Yürüyüşün, kalp ve damar sağlığından obeziteyle mücadeleye, stresi azaltmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar sayısız faydaya sahip olduğunu vurgulayan Pirci, bunun, hiçbir özel donanım gerektirmeyen, her yaş grubunun kolaylıkla yapabileceği bir aktivite olduğunu ifade etti.

Pirci, Türk Kızılay olarak yalnızca afetlerde değil toplum sağlığını ve refahını artıracak her konuda sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Bu kapsamda, bunu, farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyor ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturan düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ediyoruz. Tüm halkımızı, sağlıklı bir gelecek için her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmaya, hareketsiz yaşamı geride bırakmaya davet ediyoruz." dedi.

Etkinlik, Kızılay ikram aracından öğrencilere elma dağıtılmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

İstanbullular aman dikkat! Saat verildi, siklon yola çıktı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.