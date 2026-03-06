Haberler

Akyurt'ta Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Akyurt'ta Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programına protokol üyeleri katıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Akyurt Belediyesi Park Alyans'ta gerçekleştirilen program, birlik ve dayanışma duygularının yoğun şekilde hissedildiği sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Programda, yetim çocuklar ve aileleriyle aynı sofrada buluşan protokol üyeleri, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Etkinliğe, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda aile katıldı.

Kaynak: AA / Emre Akkaya
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü