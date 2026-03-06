Akyurt'ta Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Akyurt Belediyesi Park Alyans'ta gerçekleştirilen program, birlik ve dayanışma duygularının yoğun şekilde hissedildiği sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Programda, yetim çocuklar ve aileleriyle aynı sofrada buluşan protokol üyeleri, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Etkinliğe, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda aile katıldı.