Dünya Ürtiker Günü: Kronik Ürtiker Hastalığına Dikkat Çekiliyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Erişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türk, kronik ürtiker hastalığının, iş performansının düşmesine ve sosyal ilişkilerin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Ürtiker Günü'nün (UDAY), kronik ürtiker hastalığına dikkati çekmek ve bu hastalıkla yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

Kronik ürtiker hastalığının halk arasında "kurdeşen, dabaz" olarak bildiğini vurgulayan Türk, hastalığın belirtileri arasında, ciltte kaşıntılı döküntüler, kızarıklık ve kabarıklıklar olduğunu ifade etti.

Türk, hastalığın sık sık tekrarlayan kaşıntı ve cilt döküntüleri ile hastaların uykusuz kalmalarına ve iş performanslarının düşmesine, sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini anlattı.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık hakkında bilinçlenmenin önemli olduğunu vurgulayan Türk, şunları kaydetti:

"Dünya Ürtiker Günü, kronik ürtiker hakkında farkındalığı artırmak, hastaların ihtiyaçlarına dikkati çekmek ve bu hastalığın tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Ürtikerle yaşayan kişilerin, yalnız olmadıklarını bilmesi ve doğru tedavi yöntemleri ile semptomlarının kontrol altına alınabileceği unutulmamalıdır. Toplumda bu hastalığa dair bilincin artırılması, ürtikerle yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde büyük rol oynamaktadır. Semptomların ilk başlangıcından, doğru doktoru ve tedaviyi bulmanın zorlu sürecine ve semptomlardan arınmış bir hayata ulaşmanın nihai hedefine kadar, bu yolculuklar ürtikerle yaşayanların gücünün ve azminin bir kanıtıdır."