Bisikletleriyle dünya turuna çıkan çift Beyşehir'e ulaştı
Portekiz'den yola çıkan Renata Hanrıgves ile Polonya'dan pedal çeviren Mateusz Jabloksi, dünya turu sırasında tanışarak evlendiler. Beyşehir Bisiklet Evi'nde konuk olan çift, turlarına birlikte devam ediyor.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçeye gelen çifti Beyşehir'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar