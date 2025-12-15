Dünya Türk Dili Ailesi Günü Özbekistan'da kutlandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kutlandı.

Taşkent'te faaliyet gösteren Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrenciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov, Özbek yetkililer ile Taşkent'teki bazı Türk devletlerinin diplomatik misyon şefleri de hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Rektör Vekili Bahadır Turayev, bu etkinliğin üniversitede düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni faaliyete geçen üniversitenin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin somut örneği olduğunu belirtti.

Azimov da, son olarak Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu tarihin Orhun Yazıtları'nın 1893'te Danimarkalı bilim insanı Wilhelm Thomsen tarafından çözümlendiği gün olması nedeniyle özel bir anlam taşıdığını kaydetti.

Bu etkinliğin söz konusu üniversitede yapılıyor olmasının sembolik bir önem taşıdığına da dikkati çeken Azimov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifleri ile Taşkent'te yeni kurulan üniversitenin, Türk devletleri arasında eğitimin geliştirilmesine ve gençlerin desteklenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Azimov, TDT olarak üye ülkeler arasında siyasi, ticari-ekonomik, yatırım ve turizmin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla alanda işbirliklerinin devam ettiğine vurgu yaparken, bu işbirlikleri arasında eğitim ve gençlik meselelerindeki işbirliğinin ayrı bir öncelik taşıdığını ifade etti.

UNESCO tarafından 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesinin tüm dünyada Türk dilleri ve lehçeleri ile Türk medeniyetine verilen önemin giderek arttığını gösterdiğine dile getiren Azimov, TDT olarak Türk dillerinin ve ortak alfabenin geliştirilmesine yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında farklı Türk halkları ve topluluklarına ait şarkı ve türküler seslendirildi, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.