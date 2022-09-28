Dünya Turizm Günü Mısır Müzesi'nde Törenle Kutlandı Güncel Haberler KAHİRE, 28 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde düzenlenen bir törene katılan insanlar, 27 Eylül 2022. Bu yıl Mısırbilim dalının kurulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. KAHİRE, 28 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde düzenlenen bir törene katılan insanlar, 27 Eylül 2022. Bu yıl Mısırbilim dalının kurulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıl dönümüne denk gelen ve her yıl düzenlenen Dünya Turizm Günü dolayısıyla Mısır Müzesi'nde Salı akşamı bir tören düzenlendi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Dünya Turizm Günü Kahire Eylül Mısır Güncel Haberler

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