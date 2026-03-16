Edirne'de tüketici hakları konusunda vatandaşlar bilgilendirildi
Edirne'de 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında yapılan etkinlikte, vatandaşlara tüketici hakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezinde stant kurarak broşür dağıttı ve hak arama yollarını anlattı.
İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada tüketicilerin haklarını bilmesinin önemine dikkat çekti.
Tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kurt, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamında vatandaşlara hak arama yollarını anlatmaya devam ettiklerini ifade etti.
Kurt, programa destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer'e, teşekkür ederek tüm tüketicilerin Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladı.