Dünya Temizlik Günü'nde Arnavutköy'de Sahil Temizliği Yapıldı

"Dünya Temizlik Günü" kapsamında Arnavutköy'deki Karaburun Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye) ile Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılanlar sahili temizledi.

Çevre temizliği konusunda farkındalık amaçlı etkinliğe katılan çocuk ve yetişkinler ellerinde poşetlerle çöpleri topladı.

Katılımcılar özellikle sahile atılan izmaritler konusunda vatandaşların daha da dikkatli ve özenli olmasını istedi.

Etkinliğe katılan Asya Kaya, "Burada bir sürü sigara izmariti ve çöp topladık. Kendimizi etkinliğe katıldığımız için çok iyi hissediyoruz ama hala etrafta çöpler var. Daha bitmedi. Lütfen artık sahillerimize ve ormanlarımıza çöplerimizi atmayalım, temiz tutalım." diye konuştu.

Programa, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek'in yanı sıra Kızılay, Yeşilay, Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) gönüllüler de katıldı.